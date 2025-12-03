NEWS

Aus Schweden: Neuer Offensivspieler für Blau-Weiß Linz?

Der 24-jährige Flügelspieler soll sich laut einem Medienbericht sogar schon in Österreich befinden.

Aus Schweden: Neuer Offensivspieler für Blau-Weiß Linz?
Verstärkt sich Blau-Weiß Linz im Winter nochmal für den Abstiegskampf?

Wie "Fotbolldirekt" berichtet, steht Isak Dahlqvist unmittelbar vor einem Wechsel in die Stahlstadt. Der Rechtsaußen soll sich demnach sogar bereits in Österreich befinden, um den Transfer abzuschließen.

Der 24-jährige Schwede stammt aus der Jugend des IFK Göteborg und wechselte im Jänner 2022 zu Örgryte. In der abgelaufenen Zweitliga-Saison brachte es der 1,73 Meter große Rechtsaußen auf 30 Spiele, in denen er sechs Tore und elf Vorlagen beisteuerte.

Am Ende gelang dem Klub sogar in der Relegation gegen den IFK Norrköping der Aufstieg in die erste Liga. Dort wird Dahlqvist allerdings wohl nicht mehr mit dabei sein, sollten die Gerüchte über den Wechsel zu Blau-Weiß stimmen.

