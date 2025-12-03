Berater über Rapid: "Folgen jahrelanger Misswirtschaft"

Beim SK Rapid herrscht aktuell Krisenstimmung!

Cheftrainer Peter Stöger ist weg, unter Interims-Coach Stefan Kulovits gab es gegen den LASK die nächste Niederlage.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Bernd Fisa unter anderem über die verzwickte Situation beim SK Rapid.