Berater über Rapid: "Folgen jahrelanger Misswirtschaft"
Am Stammtisch diskutieren Andy Ogris und LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler mit Berater Bernd Fisa unter anderem auch über den SK Rapid.
Beim SK Rapid herrscht aktuell Krisenstimmung!
Cheftrainer Peter Stöger ist weg, unter Interims-Coach Stefan Kulovits gab es gegen den LASK die nächste Niederlage.
Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Bernd Fisa unter anderem über die verzwickte Situation beim SK Rapid.