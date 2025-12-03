Für 30 Millionen Euro wechselte Jobe Bellingham im vergangenen Sommer von Sunderland zu Borussia Dortmund.

Bei den Schwarz-Gelben konnte sich der jüngere Bruder von Real-Star Jude Bellingham allerdings noch nicht durchsetzen. Zwecks Spielpraxis könnte jetzt eine Leihe anstehen.

Leihe in die Ligue 1?

Laut "Sunderland Echo" soll Jürgen Klopp - Head of Soccer bei Red Bull - angeklopft haben. Demnach wäre ein Wechsel zu Paris FC Thema. Am französischen Klub hält Red Bull elf Prozent der Vereinsanteile. Jürgen Klopp ist dort in den Transferplanungen involviert.

Der BVB plane laut "Bild" keinen Verkauf des Engländers. Sollte dieser aber auf mehr Spielzeit pochen, könnte eine Leihe Thema werden.