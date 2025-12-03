NEWS

Lockt Klopp Bellingham vom BVB zu Red-Bull-Klub?

Beim BVB kommt Jobe Bellingham derzeit nicht nach Wunsch zum Zug. Eine Leihe könnte anstehen. Jürgen Klopp könnte beteiligt sein.

Lockt Klopp Bellingham vom BVB zu Red-Bull-Klub? Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für 30 Millionen Euro wechselte Jobe Bellingham im vergangenen Sommer von Sunderland zu Borussia Dortmund.

Bei den Schwarz-Gelben konnte sich der jüngere Bruder von Real-Star Jude Bellingham allerdings noch nicht durchsetzen. Zwecks Spielpraxis könnte jetzt eine Leihe anstehen.

Leihe in die Ligue 1?

Laut "Sunderland Echo" soll Jürgen Klopp - Head of Soccer bei Red Bull - angeklopft haben. Demnach wäre ein Wechsel zu Paris FC Thema. Am französischen Klub hält Red Bull elf Prozent der Vereinsanteile. Jürgen Klopp ist dort in den Transferplanungen involviert.

Der BVB plane laut "Bild" keinen Verkauf des Engländers. Sollte dieser aber auf mehr Spielzeit pochen, könnte eine Leihe Thema werden.

Mehr zum Thema

Ilzer droht Abgang eines weiteren Leistungsträgers

Ilzer droht Abgang eines weiteren Leistungsträgers

Deutsche Bundesliga
5
Teuerster Außenverteidiger aller Zeiten? Topklubs buhlen um Brown

Teuerster Außenverteidiger aller Zeiten? Topklubs buhlen um Brown

Deutsche Bundesliga
5
Doppelpacker Baumgartner! Leipzig im Pokal-Viertelfinale

Doppelpacker Baumgartner! Leipzig im Pokal-Viertelfinale

International
1
DFB-Pokal LIVE: Konferenz mit BVB - Leverkusen

DFB-Pokal LIVE: Konferenz mit BVB - Leverkusen

International
"Er entscheidet" - Eberl heizt DFB-Comeback von Neuer an

"Er entscheidet" - Eberl heizt DFB-Comeback von Neuer an

Deutsche Bundesliga
6
Salzburg denkt wohl an spanischen Teenager

Salzburg denkt wohl an spanischen Teenager

Bundesliga
5
Kommt es doch zur Wende bei Upamecano?

Kommt es doch zur Wende bei Upamecano?

Deutsche Bundesliga
8
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Gerüchteküche Transfermarkt Paris FC Jürgen Klopp Borussia Dortmund