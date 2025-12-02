NEWS

Grazer Derby wird neuen Zuschauerrekord aufstellen

Beim Duell zwischen Sturm Graz und dem GAK am Sonntag wird die Fan-Bestmarke aus dem Jahr 2016 gebrochen.

Grazer Derby wird neuen Zuschauerrekord aufstellen Foto: © GEPA
Der SK Sturm Graz und der GAK werden am Sonntag beim Grazer Derby einen neuen Zuschauerrekord in der Merkur Arena aufstellen.

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, sind für das Duell bereits mehr als 17.000 Tickets abgesetzt. Damit wird die bisherige Marke von 16.604 Fans überboten werden.

Der noch aufrechte Zuschauerrekord wurde im September 2016 beim Spiel zwischen Sturm und dem SK Rapid aufgestellt.

Seit der Stadion-Adaptierung für das Derby, die im Sommer fertiggestellt wurde, haben laut der "Kleinen Zeitung" bis zu 17.500 Fans in der Merkur Arena Platz.

