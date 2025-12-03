NEWS

Salzburg denkt wohl an spanischen Teenager

Auch Andreas Schicker und die TSG Hoffenheim dürften den 18-Jährigen am Zettel haben. Derzeit ist dieser zweitklassig unterwegs.

Salzburg denkt wohl an spanischen Teenager Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Schlägt der FC Red Bull Salzburg in Spanien zu?

Laut "Sport Bild" beschäftigt sich der österreichische Vizemeister mit Sergio Martinez (18) von Racing Santander.

In der aktuellen Saison verbucht der zentrale Mittelfeld-Mann sieben Einsätze in LaLiga2.

Auch Hoffenheim soll dran sein

Neben Salzburg gibt es auch Interesse aus Deutschland. Dem Bericht zufolge denkt die TSG Hoffenheim mit dem österreichischen Sportgeschäftsführer Andreas Schicker an das junge Talent. Weiters stehe er bei zwei weiteren, nicht genannten Bundesligisten am Zettel.

Auch der FC Brügge soll Interesse signalisieren. Erst vor Kurzem hat der Youngster mit einem Marktwert von 500 Tausend Euro seinen Vertrag bis 2029 verlängert.

Dem Bericht zufolge gibt es aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro.

Mehr zum Thema

Ilzer droht Abgang eines weiteren Leistungsträgers

Ilzer droht Abgang eines weiteren Leistungsträgers

Deutsche Bundesliga
5
Kein Salzburg-Elfer? VAR räumt Fehler ein

Kein Salzburg-Elfer? VAR räumt Fehler ein

Bundesliga
78
Teuerster Außenverteidiger aller Zeiten? Topklubs buhlen um Brown

Teuerster Außenverteidiger aller Zeiten? Topklubs buhlen um Brown

Deutsche Bundesliga
5
Wechselt die nächste Real-Legende zu AC Milan?

Wechselt die nächste Real-Legende zu AC Milan?

Serie A
Grazer Derby wird neuen Zuschauerrekord aufstellen

Grazer Derby wird neuen Zuschauerrekord aufstellen

Bundesliga
16
Hartberg legt Protest gegen Schmid-Sperre ein

Hartberg legt Protest gegen Schmid-Sperre ein

Bundesliga
2
Sturm will Salzburg im Nachtragsspiel von Tabellenspitze stoßen

Sturm will Salzburg im Nachtragsspiel von Tabellenspitze stoßen

Bundesliga
39
Kommentare

Kommentare

FC Red Bull Salzburg Segunda Division Racing Santander Gerüchteküche Transfermarkt Admiral Bundesliga Fußball