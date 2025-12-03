Schlägt der FC Red Bull Salzburg in Spanien zu?

Laut "Sport Bild" beschäftigt sich der österreichische Vizemeister mit Sergio Martinez (18) von Racing Santander.

In der aktuellen Saison verbucht der zentrale Mittelfeld-Mann sieben Einsätze in LaLiga2.

Auch Hoffenheim soll dran sein

Neben Salzburg gibt es auch Interesse aus Deutschland. Dem Bericht zufolge denkt die TSG Hoffenheim mit dem österreichischen Sportgeschäftsführer Andreas Schicker an das junge Talent. Weiters stehe er bei zwei weiteren, nicht genannten Bundesligisten am Zettel.

Auch der FC Brügge soll Interesse signalisieren. Erst vor Kurzem hat der Youngster mit einem Marktwert von 500 Tausend Euro seinen Vertrag bis 2029 verlängert.

Dem Bericht zufolge gibt es aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro.