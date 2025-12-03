Austria Wien verlängert mit verletzungsgeplagtem Mittelfeld-Mann

Florian Wustinger (22) verlängert seinen auslaufenden Vertrag mit der Wiener Austria um ein Jahr bis 2027. Es gibt eine Option auf eine weitere Saison.

Der Mittelfeld-Mann wurde nach seinem Durchbruch bei der Austria immer wieder von Verletzungen begleitet. Im Sommer 2022 zog er sich nach fünf Bundesliga-Spielen für den Klub einen Kreuzbandriss zu.

Drei Kreuzbandrisse

Im Juli 2023 kehrte er für den damaligen Kooperationsverein SV Stripfing zurück, riss sich in seinem ersten Match abermals das Kreuzband.

Der Spieler arbeitete sich erneut zurück, gab im Herbst 2024 sein Comeback in drei Bundesliga-Spielen. Im Jänner 2025 riss er sich dann im Trainingslager erneut das Kreuzband.

Bereits im Mannschaftstraining der Young Violets

Aktuell trainiert Wustinger, wie es heißt, bereits wieder voll mit den Young Violets mit, soll dann ab Winter auch wieder zu den Profis stoßen.

"Florian Wustinger hat einen unglaublich schweren Weg hinter sich. Es ist beeindruckend, wie positiv er immer geblieben ist und mit welcher Konsequenz er an seinem Comeback arbeitet. Wir sehen in Wusti großes Potenzial - er ist ein Kind der Austria und bringt alle Attribute eines modernen Sechsers mit", so Sportdirektor Michael Wagner.

Wustinger meint: "Ich bin überglücklich und unglaublich dankbar, dass mich die Austria all die Jahre so unterstützt hat und mir nun erneut ihr Vertrauen schenkt – das ist alles andere als selbstverständlich."