Aufsteiger SV Ried darf in Bundesliga auf Stammkraft zählen

Nikki Havenaar hält der SV Ried weiterhin die Treue!

Wie die Innviertler am Samstag mitteilen, hat der 30-jährige Japaner seinen Vertrag bei den "Wikingern" verlängert. Über die genaue Laufzeit machte der Klub keine Angaben.

Der Innenverteidiger wechselte 2023 vom FC Thun nach Ried. Mit den Oberösterreichern feierte er heuer den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga. Aus dem Team ist er nicht mehr wegzudenken. Sowohl defensiv als auch offensiv ist Havenaar eine wichtige Waffe.

Mit sechs Saisontreffern ist er hinter Eza, Grosse und Bajic Rieds viertbester Torschütze in der ADMIRAL 2. Liga gewesen.

Besonders in der Rückrunde zeigte sich der Japaner mit fünf Toren und drei Assists offensivstark. Mit dem Führungstreffer beim 2:0 gegen die Admira war Havenaar mitverantwortlich für den Turnaround im Aufstiegskampf.

"Wir wollen zeigen, dass wir verdient in der Bundesliga spielen"

"Nikki Havenaar war in den vergangenen beiden Jahren nicht nur eine prägende Figur unseres Weges, sondern auch konstant einer der besten Spieler der 2. Liga. Wir freuen uns daher sehr, den Weg in die Bundesliga mit ihm beschreiten zu können", erklärt Geschäftsführer Sport Wolfgang Fiala.

Auch Havenaar blickt sehnsüchtig auf weitere Einsätze im Rieder Trikot: "Ich freue mich sehr darauf, dass ich in meiner Karriere jetzt auch in der österreichischen Bundesliga spielen kann. Wir werden dort von Beginn an versuchen, so wie in der vergangenen Saison unsere Identität auf den Platz zu bringen. Wir wollen zeigen, dass wir verdient in der Bundesliga spielen."