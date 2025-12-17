NEWS

Zeugnis des Grauens für den SK Rapid?

Das Herbstzeugnis der Ansakonferenz fällt einstimmig aus – Rapid kassiert einen Fleck.

Zeugnisvergabe in der ADMIRAL Bundesliga - und der SK Rapid kommt dabei nicht gut weg.

Euphorisiert von einem starken Transfersommer, bleibt zur Winterpause in Hütteldorf nur die Ernüchterung.

Was die Ansakonferenz zur Herbstsaison des SK Rapid zu sagen hat und welche Note die erste Saisonhälfte von Hannes, Harald, Patrick, July, Sebastian und Alex bekommen hat, erfahrt ihr im Herbstzeugnis:

