Als Winterkönig enttäuscht? Das Herbstzeugnis für Salzburg

Winterkönig, die beste Offensive und die zweitbeste Defensive.

Auf dem Papier war die Herbstsaison des FC Red Bull Salzburg also erfolgreich. Und trotzdem fehlt die Euphorie gänzlich - auf, wie neben dem Platz.

Der Zuschauerschnitt bricht immer mehr ein, Thomas Letsch sitzt alles andere als fest im Sattel und einen Sportchef gibt es weiterhin nicht in der Mozartstadt. Obendrein schwankt auch die Qualität in den Leistungen.

Was die Ansakonferenz ansonsten zur Herbstsaison der "Bullen" zu sagen hat und welche Note die erste Salzburger Saisonhälfte von Hannes, Harald, Patrick, July, Sebastian und Alex bekommen hat, erfahrt ihr im Herbstzeugnis: