Als Winterkönig enttäuscht? Das Herbstzeugnis für Salzburg

Die "Bullen" führen die Bundesliga zur Winterpause an. Trotzdem kommt überhaupt keine Euphorie auf. So bewertet die Ansakonferenz den Herbst der Salzburger:

Winterkönig, die beste Offensive und die zweitbeste Defensive.

Auf dem Papier war die Herbstsaison des FC Red Bull Salzburg also erfolgreich. Und trotzdem fehlt die Euphorie gänzlich - auf, wie neben dem Platz.

Der Zuschauerschnitt bricht immer mehr ein, Thomas Letsch sitzt alles andere als fest im Sattel und einen Sportchef gibt es weiterhin nicht in der Mozartstadt. Obendrein schwankt auch die Qualität in den Leistungen.

Was die Ansakonferenz ansonsten zur Herbstsaison der "Bullen" zu sagen hat und welche Note die erste Salzburger Saisonhälfte von Hannes, Harald, Patrick, July, Sebastian und Alex bekommen hat, erfahrt ihr im Herbstzeugnis:

Top oder Flop: Das Herbstzeugnis für Salzburg

In diese Spieler flossen die ersten Red-Bull-Millionen

Slideshow starten

22 Bilder

