Arnautovic zu Rapid? "Mit Kohle können wir ihn nicht locken"

Auftritt Markus Katzer im Trainingszentrum des SK Rapid. Ob jemand Marko gesehen hätte?

Es war nicht der einzige Schmäh um Marko Arnautovic in den zwei Stunden des grün-weißen Trainingsauftakts. Das wildeste Transfergerücht um die Hütteldorfer wird mit Humor genommen.

Das heißt aber nicht, dass dem Thema keine Ernsthaftigkeit anhaften würde. Gerüchte werden vom Geschäftsführer Sport - wie immer - nicht näher kommentiert.

Neben den Witzen gab es auch Antworten, die nicht als knallharte Dementis durchgehen.

"Man nimmt es so zur Kenntnis, dass wir uns möglicherweise mit der Personalie beschäftigen", bemühte Peter Stöger zwar manchen Konjunktiv, betonte aber: "Der Marko ist am Markt. Da ist es smart, darüber nachzudenken."

Es wird auf die Prioritäten ankommen

Realistisch oder nur ein nettes Gedankenspiel? Das scheint schwierig einzuschätzen. Nicht nur für Außenstehende und Nachfragende, auch für unmittelbar Verantwortliche.

"Klar ist, dass er Optionen hat, die sich finanziell in ganz anderen Bereichen bewegen. Er muss jetzt eine Entscheidung treffen, in welche Richtung es geht, was für ihn ein Jahr vor der Weltmeisterschaft Priorität hat. Mit der Kohle werden wir ihn nicht locken können, aber jeder Klub hat seine Stärken, die einen Ausschlag geben können, wo er am Ende des Tages landet", stellt der Neo-Trainer vor allem das Argument "Spielzeit" vor dem großen Ziel Arnautovics ins Zentrum: Die WM 2026.

"Dass er kicken kann, das hat er gezeigt. Dass er ein Mehrwert für eine Mannschaft sein kann, auch. Aber wir sind noch weit, weit, weit entfernt davon. Eine Idee zu haben, ist grundsätzlich nicht verkehrt", so Stöger.

Katzer: "Ich mag ihn auch einfach als Typ"

Handlungsbedarf in der Offensive ist nach dem Karriereende von Guido Burgstaller, der Rückkehr von Dion Beljo zum FC Augsburg und der (Noch-)Nicht-Verpflichtung von Ercan Kara mehr als genug gegeben.

Dass der Sturm Katzers größte Baustelle ist, ist augenscheinlich. Auch ohne genauen Kommentar zum Transfergerücht gibt es vom Kaderverantwortlichen zumindest ein ausdrückliches Lob für den ÖFB-Rekordspieler.

"Er ist ein super Spieler, ich mag ihn auch einfach als Typ. Wie er Fußball spielt, wie er bei Interviews ist", so "Mecki".

Es würde aber Überzeugungsarbeit ganz spezieller Natur brauchen, Arnautovic die Rückkehr in die Heimatstadt attraktiv zu machen. Attraktiver als so manches Geldbündel.

