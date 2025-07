Angebot für Sturm-Angreifer aus Frankreich?

Seit Wochen ranken sich beim SK Sturm Graz Gerüchte um einen möglichen Abgang von William Böving - doch nun dürfte sich das Transferbemühen um einen anderen Stürmer intensivieren.

Wie "Africafoot" berichtet, habe der FC Nantes ein Angebot für Amady Camara in Graz hinterlegt.

Offenbar soll der französische Erstligist zunächst eine einjährige Leihe plus Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro angeboten haben. Eine Offerte, die Sturm offenbar noch nicht überzeugt haben soll, die Gespräche laufen demnach weiter.

Interesse auch aus Belgien und Italien

Womöglich könnten schon bald weitere Angebote in Graz eintrudeln. Laut "Africafoot" sollen unter anderem auch der FC Brügge und US Cremonese Interesse an Camara bekundet haben. Insbesondere der italienische Verein soll bereits an einer Offerte basteln, so heißt es.

Camara wechselte 2023 aus Mali nach Graz. Der 20-jährige Stürmer brachte es in der vergangenen Saison auf 26 Pflichtspiele für die erste Mannschaft von Sturm, dabei blieb er ohne Treffer.

