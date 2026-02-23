Keine Liga ist so verrückt wie die ADMIRAL Bundesliga!

Zwei Runden vor der Punkteteilung kämpfen noch acht (!) Vereine um das obere Playoff. Nur Red Bull Salzburg und Meister Sturm Graz haben ihr Top-6-Ticket bereits fix in der Tasche.

Kein Wunder also, dass es in der 69. Episode der Ansakonferenz wieder jede Menge Gesprächsstoff für Hannes, Harald und Patrick gibt.

Das Trio spricht über Daniel Beichler, den grün-weißen Fanboykott beim langersehnten Sieg des SK Rapid – und den packenden Kampf um den Strich.

Wer schafft es in die Top 6? Und wer bleibt auf der Strecke?

Hier ansehen: