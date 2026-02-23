NEWS

Rapid: Ein Lob für den Fanprotest?

Die Ansakonferenz diskutiert über die bemerkenswerte Protestaktion der Rapid-Fans beim Heimspiel gegen den WAC.

Es war eine durchaus bemerkenswerte Form des Protests: Die Rapid-Fans hissten beim Heimspiel gegen den WAC vor dem Block West ein Banner mit der Aufschrift: "Wir distanzieren uns in aller Deutlichkeit von diesen sportlichen Leistungen".

Die Niederlagenserie stieß dem grün-weißen Anhang sauer auf, am Wochenende machte man seinem Ärger Luft. Mit Erfolg: Die Hütteldorfer siegten mit 2:0 gegen die Gäste aus Känten.

Doch wie ist diese Form der Unmutsäußerung einzuordnen? Die Ansakonferenz hat sich des Themas in ihrer aktuellen Folge angenommen.

So sehen Johannes Kristoferitsch, Harald Prantl und Patrick Gstettner die Aktion des grün-weißen Anhangs:

