Alexander Gorgon zieht Schlussstrich

Für Alexander Gorgon geht in diesem Sommer eine Ära zu Ende.

Wie am Donnerstag bekannt wird, wird der 37-jährige Offensivspieler mit Ende der laufenden Saison seine Karriere beenden.

"Nach 488 Pflichtspielen und vielen unvergesslichen Momenten ist für mich der Zeitpunkt gekommen, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen", erklärt Gorgon in einer Aussendung des SCR Altach.

Der 37-Jährige steht seit Jänner 2025 in Altach unter Vertrag. In der laufenden Saison brachte er es auf 19 Pflichtspiele (1 Tor).

Gorgon blickt mit Stolz zurück

"Es war eine Reise, die mich von Wien über Kroatien und Polen bis hierher nach Altach geführt hat. Ich blicke mit Stolz auf die Titel und die vielen Begegnungen zurück, die mich als Sportler und Mensch geprägt haben."

Ausgebildet wurde Gorgon von der Wiener Austria. Für die Veilchen spielte er bis 2016, 2013 wurde er mit ihnen österreichischer Meister.

Meister auch in Kroatien

Auch in Kroatien durfte der Offensivspieler 2017 mit HNK Rijeka den Meistertitel bejubeln. Zudem wurde er drei Mal kroatischer Pokalsieger.

"Jetzt freue ich mich darauf, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen und ein neues Kapitel abseits des Rasens aufzuschlagen. Ein großes Dankeschön gilt allen Fans und Wegbegleitern", Gorgon abschließend.