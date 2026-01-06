Treue Seele, Jugendförderer, Ruhepol: So tickt RBS-Sportchef Mann

Er gibt zu: "Für die Kaderplanung ist im Winter anzufangen nicht der ganz optimale Zeitpunkt."

Im am Donnerstag beginnenden Trainingslager in Belek (TUR) wird jeder der 30 Spieler die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren, dann werde man weitersehen. Von möglichen Neuzugängen war am Dienstag nicht die Rede.

Der schwierige Spagat

In den ersten Monaten seiner Arbeit gehe es hauptsächlich darum, "den Spagat hinzubekommen: Wir wollen erfolgreich Fußball spielen, müssen aber nach und nach ein paar Sachen umbauen".

Manns Idee von erfolgreichem Fußball deckt sich mit jener der Red-Bull-Schule: "Ein absolut interessanter, moderner Ansatz. Trotzdem müssen wir schauen, dass wir uns weiterentwickeln: Im Spiel gegen, aber auch mit dem Ball. In beiden Phasen haben wir Potenzial nach oben."

Auch die Transferphilosophie soll die in Salzburg mittlerweile altbekannte bleiben: Jung, talentiert einkaufen, top ausgebildet, teuer weiterverkaufen.

"Es wird auch in Zukunft immer wieder zu Spielerverkäufen kommen und dann ist es unsere Aufgabe, diese so gut wie möglich oder im besten Fall sogar besser zu ersetzen", so Mann dazu.

Mann will wieder mehr Eigenbauspieler im Profikader sehen

Das soll freilich in Zukunft auch wieder verstärkt in Form von Eigenbauspielern passieren. Die Red-Bull-Akademie sei eine der Hauptgründe, warum er in Salzburg andockte.

"Ich arbeite sehr gerne mit jungen Spielern zusammen. Unser Ziel muss sein, so viele Profis aus der eigenen Akademie wie möglich im Kader zu haben", gibt Mann die Marschrichtung vor.

Den Akademiespielern, von denen zuletzt nicht weniger als neun Teil von Österreichs U17-Vizeweltmeistermannschaft waren, stehe die Tür nach oben "immer offen, sie haben es selbst in der Hand".

Moser "wird seinen Weg bei uns machen"