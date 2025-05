Wohin geht die Reise von Adis Jasic?

Wie die "Krone" berichtete, sind Top-Teams aus dem Balkan am Rechtsverteidiger des Wolfsberger AC dran. Der Vertrag des Vizekapitäns läuft mit Saisonende aus, trotz eines vorliegenden Angebots des WAC wird der Österreicher die "Wölfe" wohl nach der Saison verlassen.

WAC-Abwehrspieler steht vor Wechsel ins Ausland >>>

Doch laut einer Vermeldung von Fabrizio Romano geht es nicht in den Balkan, sondern in die Vereinigten Arabischen Emirate. Der Transferjournalist berichtet von einer Einigung bezüglich eines Dreijahres-Vertrags zwischen Jasic und Al Ain. Der Medizincheck soll bereits in der vergangenen Woche in Österreich über die Bühne gegangen sein.

Wechselt er schon Ende Mai?

Wie Romano obendrein berichtet, soll Jasic schon Ende Mai zur Mannschaft stoßen. Denn Al Ain ist Teilnehmer der diesjährigen Klub-Weltmeisterschaft, die Mitte Juni beginnt. Der Vertreter aus den VAE trifft in der Gruppe auf Juventus Turin, Manchester City und Wydad AC.

"Just a small town club" - Die "kleinsten" Meister Europas