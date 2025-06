Steve Noode verlässt den SCR Altach vorzeitig. Der Leihvertrag, der noch bis 2026 gegolten hätte, wurde aufgelöst. Damit kehrt der 20-Jährige zu Stammklub Schalke 04 zurück.

Während seiner Leihe kam der Innenverteidiger gerade einmal auf drei Einsätze. Ob er in Gelsenkirchen unter Neo-Coach Miron Muslic eine Perspektive für kommende Saison hat, bleibt allerdings fraglich. Eine erneute Leihe wird wohl Thema sein.

Noode braucht mehr Spielminuten - Auch Helac geht

"Steve hat in Österreich seine ersten Minuten im europäischen Profifußball gespielt und in dem halben Jahr wichtige Erfahrungen gesammelt. Wir haben gemeinsam mit den Verantwortlichen aus Altach besprochen, ob und wie sich Steve mit mehr Spielzeit bestmöglich weiterentwickeln kann. Wir haben uns nach der Analyse dafür entschieden, dass Steve zunächst nach Gelsenkirchen zurückkehrt und wir eine passende Herausforderung mit mehr Einsatzzeiten für ihn finden", so Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder.

Neben Noode wird auch Ersatzkeeper Ammar Helac den SCR Altach verlassen. Der Torhüter hat seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert.

Bundesliga verkündet Team der Saison 2024/25