Die SV Ried investiert in die Zukunft. Der Bundesliga-Klub will bis 2030 16 Millionen Euro in die Infrastruktur stecken.

Im Mittelpunkt der Investitionsoffensive steht die umfassende Modernisierung des Stadions in Ried, das vor 23 Jahren eröffnet wurde. Geplant sind unter anderem die Sanierung der Fassade und der Betonteile, die Erneuerung der WC-Anlagen sowie eine neue Tribünenüberdachung.

Gleichzeitig wird mit der Erweiterung des Stadiondorfs sowie der Modernisierung der Gastronomie das Serviceangebot für die Besucher verbessert. Damit will Ried auch künftig ein attraktiver Austragungsort für Länderspiele, etwa der Frauen- und U21-Nationalteams, bleiben.

Ausbau von Akademie und Trainingszentrum

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der Akademie. Zusätzliche Rasenplätze sowie die Sanierung des Kunstrasenplatzes sind geplant.

Auch abseits des Spielfelds wird investiert: Die Geschäftsstelle und der Fanshop werden modernisiert, um den Service für Fans, Sponsoren sowie Besucher weiter zu verbessern und neue wirtschaftliche Potenziale zu erschließen. Ein zukunftsweisendes Projekt soll zudem beim Trainingszentrum rund um das Klaus-Roitinger-Stadion entstehen. Gemeinsam mit der Stadt Ried ist geplant, die bestehende Infrastruktur nachhaltig zu modernisieren, um den künftigen Anforderungen gerecht zu werden.

Insgesamt sollen bis 2030 rund 16 Millionen Euro investiert werden, wobei das Land Oberösterreich die Projekte mit 67 Prozent bzw. maximal 10,7 Millionen Euro unterstützt.

Ried schafft "Voraussetzungen für erstklassigen Profifußball"

"Mit diesem größten Investitionsprogramm in der Vereinsgeschichte schaffen wir nachhaltig die nötigen Voraussetzungen für erstklassigen Profifußball im Innviertel", sagt SVR-Präsident Thomas Gahleitner.

"Damit schaffen wir die nötigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche sportliche, organisatorische und wirtschaftliche Zukunft unseres Vereins. Wir stärken unser Fundament und sichern unsere Unabhängigkeit langfristig ab", betont Gahleitner.