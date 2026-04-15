Ranking: Die 5 legendärsten Bayern-Legionäre

Wer sind die ikonischsten Legionäre des FC Bayern München?

Diese Frage stellen sich Hannes und Johannes in der neuen Ausgabe von "Europacöp".

Beim FC Bayern haben über die Jahre zahlreiche große Namen gespielt und dabei vor allem das legendäre "Mia san Mia"-Gen verkörpert. Doch welcher Legionär hat den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen?

Die Münchner müssen am Abend im Topspiel der UEFA Champions League gegen Real Madrid antreten (ab 20 Uhr live bei CANAL+), wo sie auch wieder auf ÖFB-Star David Alaba treffen.

Welche Legionäre des FC Bayern gehören in eure Top 5?

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