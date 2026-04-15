Monatelang out: Salzburg-Juwel zurück im Mannschaftstraining

John Mellberg (19) gilt als vielversprechendes Talent in den Reihen des FC Red Bull Salzburg.

Bei der FIFA-Klub-WM durfte er unter Trainer Thomas Letsch für die "Bullen" zwei Einsätze verbuchen. Das Spiel gegen Al Hilal im Juni 2025 war allerdings sein letztes Pflichtspiel.

War bereits für Schweden nominiert

Der Schwede hatte mit Kniebeschwerden zu kämpfen, ist nun knapp zehn Monate ohne Spiel. Die positive Nachricht: Am Dienstag trainierte der Youngster erstmals wieder mit der Mannschaft. Und das mit Erfolg: Die Trainingschallenge sicherte sich das Team des Verteidigers.

Mellberg schaffte bereits im vergangenen Sommer den Sprung in die schwedische A-Nationalmannschaft, wurde für den Juni-Lehrgang nominiert. Dort blieb er aber noch ohne Einsatz.

In der Mozartstadt steht der gelernte Innenverteidiger noch bis 2029 unter Vertrag.