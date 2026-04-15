NEWS

Monatelang out: Salzburg-Juwel zurück im Mannschaftstraining

Der Youngster konnte erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren. Er gilt als großes Talent in der Abwehr.

Monatelang out: Salzburg-Juwel zurück im Mannschaftstraining Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

John Mellberg (19) gilt als vielversprechendes Talent in den Reihen des FC Red Bull Salzburg.

Bei der FIFA-Klub-WM durfte er unter Trainer Thomas Letsch für die "Bullen" zwei Einsätze verbuchen. Das Spiel gegen Al Hilal im Juni 2025 war allerdings sein letztes Pflichtspiel.

War bereits für Schweden nominiert

Der Schwede hatte mit Kniebeschwerden zu kämpfen, ist nun knapp zehn Monate ohne Spiel. Die positive Nachricht: Am Dienstag trainierte der Youngster erstmals wieder mit der Mannschaft. Und das mit Erfolg: Die Trainingschallenge sicherte sich das Team des Verteidigers.

Mellberg schaffte bereits im vergangenen Sommer den Sprung in die schwedische A-Nationalmannschaft, wurde für den Juni-Lehrgang nominiert. Dort blieb er aber noch ohne Einsatz.

In der Mozartstadt steht der gelernte Innenverteidiger noch bis 2029 unter Vertrag.

Mehr zum Thema

Bericht: SK Rapid könnte Schlüsselspieler verlieren

Bericht: SK Rapid könnte Schlüsselspieler verlieren

Bundesliga
59
Der Countdown läuft - Salzburg bereitet sich auf Supercup vor

Der Countdown läuft - Salzburg bereitet sich auf Supercup vor

International
7
Thalhammer und Ogris fordern mehr Mut vom Frauen-Nationalteam

Thalhammer und Ogris fordern mehr Mut vom Frauen-Nationalteam

Fußball
Bayern gegen Real Madrid: Die legendärsten Duelle

Bayern gegen Real Madrid: Die legendärsten Duelle

Champions League
Champions League heute: FC Bayern München - Real Madrid

Champions League heute: FC Bayern München - Real Madrid

Champions League
"Diebstahl!" - Barca-Star schimpft nach CL-Aus über Schiris

"Diebstahl!" - Barca-Star schimpft nach CL-Aus über Schiris

Champions League
6
Ex-Bayern-Mediendirektor mit Prognose zu Alaba-Gastspiel

Ex-Bayern-Mediendirektor mit Prognose zu Alaba-Gastspiel

Champions League

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg John Mellberg