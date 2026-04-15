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Thalhammer: "Der LASK holt einen Titel"
Klare Ansage am Stammtisch: Dominik Thalhammer spricht über den Höhenflug des LASK.
Von Juli 2020 bis September 2021 stand Dominik Thalhammer beim LASK in der Verantwortung.
Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - hat er sich jetzt zu den Titelchancen der Linzer geäußert.
"Der LASK wird einen Titel holen", zeigt sich der 55-jährige Wiener überzeugt, der 2021 mit den Linzern im Cupfinale dem FC Red Bull Salzburg mit 0:3 unterlag.
Das ganze Statement im Video: