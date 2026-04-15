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Thalhammer: "Der LASK holt einen Titel"

Klare Ansage am Stammtisch: Dominik Thalhammer spricht über den Höhenflug des LASK.

Textquelle: © LAOLA1
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Von Juli 2020 bis September 2021 stand Dominik Thalhammer beim LASK in der Verantwortung.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - hat er sich jetzt zu den Titelchancen der Linzer geäußert.

"Der LASK wird einen Titel holen", zeigt sich der 55-jährige Wiener überzeugt, der 2021 mit den Linzern im Cupfinale dem FC Red Bull Salzburg mit 0:3 unterlag.

Das ganze Statement im Video:

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