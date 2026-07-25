"War wirklich geschockt" - Demir packt über Galatasaray aus

Eine Ablöse von sechs Millionen Euro überwies Galatasaray Istanbul im September 2022 an den SK Rapid, um Yusuf Demir zu verpflichten.

Mehr als 26 Einsätze schauten in den folgenden dreieinhalb Jahren (abzüglich einer einjährigen Leihe zum FC Basel) aber nicht heraus, meist blieb dem Wiener bei Galatasaray nur ein Platz auf der Bank oder der Tribüne.

Heute blickt Demir mit einem durchaus kritischen Auge auf seine Zeit bei Galatasaray zurück.

"Die Türkei ist nicht vergleichbar mit europäischen Mannschaften - auch wenn ich Türke bin und in Österreich, Deutschland oder der Schweiz lebe. Das sind wie zwei verschiedene Kulturen. Dort ist es eine ganz andere Welt", erklärt Demir im Rapid-Podcast "Vereinhören".

Demir verweigerte fragwürdige medizinische Behandlung

Deutlich gemacht habe sich das unter anderem beim Thema medizinische Behandlung. Als Beispiel führt der mittlerweile 23-jährige Offensivspieler eine Situation im September 2022 an, als er mit einem verletzten Knöchel von der ÖFB-U21-Nationalmannschaft nach Istanbul zurückkehrte.

Wegen des geschwollenen Knöchels waren laut Demir weder Training noch ein Einsatz im folgenden Ligaspiel gegen Adana Demirspor möglich, schaffte er es doch nicht mal in seinen Fußballschuh. Galatasarays Teamarzt hatte jedoch andere Pläne. Dieser sagte: "Wir spritzen das auf, dann kannst du mitreisen."

"Das habe ich natürlich abgelehnt, weil ich weiß nicht, was in der Spritze ist", hatte Demir Bedenken.

"Was da abgelaufen ist, wollen nur die Wenigsten sehen"

Es waren nicht die einzigen Bedenken, die der Wiener während seiner Zeit in Istanbul hatte: "Da gab es sehr viele Probleme medizinischer Art, wo ich wirklich geschockt war. Was da drinnen abgelaufen ist, das wollen nur die Wenigsten sehen."

Den Transfer zu Galatasaray würde der viermalige ÖFB-Teamspieler dennoch genau wieder so machen. "Bereuen tue ich es nicht. Ich habe vier oder fünf Pokale gewonnen."

Demir will nun bei Rapid durchstarten

Nun ist Demir allerdings wieder zurück bei Rapid. Im ersten Pflichtspiel der Saison in der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League gegen FC Santa Coloma steuerte der Offensivspieler auf Anhieb einen Treffer sowie einen Assist bei.

"Für mich war es eine gute Vorbereitung", freut sich der 23-Jährige darauf, wieder voll in Hütteldorf durchzustarten.

In der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups gegen Wienerberg (Sonntag, ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker) muss Demir aufgrund seiner Roten Karte, die er sich mit seinem Schuhwurf in Graz einhandelte, zuschauen.

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