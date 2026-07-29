Welche Partie sorgt für die größte Vorfreude?

Traditionsduelle, Derby-Stimmung oder sportliche Brisanz – die ADMIRAL 2. Liga hat auch in der Saison 2026/27 wieder einige echte Kracher zu bieten. Doch welches Duell ist für die Trainer das heißeste?

LAOLA1 hat alle 16 Coaches befragt. Das Ergebnis: Ein Klassiker erhält besonders viele Stimmen, gleichzeitig nennen zahlreiche Trainer auch ihre ganz persönlichen Highlights. Die Antworten könnten unterschiedlicher kaum sein.

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Welches Duell willst du in dieser Saison auf keinen Fall verpassen?

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