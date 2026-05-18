Ante Bajic verlängert vorzeitig bei der SV Ried

Ante Bajic verlängert seinen Vertrag bei der SV Ried vorzeitig bis 2030. Das geben die Innviertler am Montag bekannt.

"Wir sind sehr stolz, mit Ante Bajic einen weiteren Schlüsselspieler unserer Mannschaft langfristig an den Verein binden zu können", betont Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport der Rieder.

Bajic hatte von 2018 bis 2022 bei der SV Ried gespielt, ehe er zum SK Rapid wechselte. Anfang 2024 kehrte der Offensivspieler nach Oberösterreich zurück. Im folgenden Jahr jubelte er mit den Innviertlern über den Bundesliga-Aufstieg.

"Ante ist seit vielen Jahren sportlich wie menschlich ein absolutes Aushängeschild der SV Ried", sagt Sportchef Fiala. In der laufenden Bundesliga-Saison steuerte Bajic, dessen Vertrag ursprünglich bis 2027 lief, zwölf Scorerpunkte bei.

"Die SV Ried ist mein Herzensverein!"

"Ich bin hier zuhause, fühle mich in Ried sehr wohl – die SV Ried ist mein Herzensverein! Deshalb war es für mich klar, dass ich auch für eine längere Zeit in Ried verlängere", sagt Bajic.

"Wir können als Aufsteiger mit dieser Saison sehr zufrieden sein. Zwei Spiele vor dem Meisterschaftsende haben wir unser großes Saisonziel, den Klassenerhalt, fixiert. Wir haben sogar um das Obere Playoff mitgespielt und jetzt noch die Chance auf den Europacup. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Saison von uns. Wir sind eine geile Truppe, der Zusammenhalt in der Mannschaft ist sehr groß", so der 30-Jährige.

Die SV Ried trifft am morgigen Dienstag im Halbfinale des Europacup-Playoffs daheim auf den Wolfsberger AC (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).