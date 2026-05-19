Last-Minute! Mutandwa schießt Ried ins Playoff-Finale

Die SV Ried steht im Finale des Europacup-Playoffs der ADMIRAL Bundesliga!

Die Innviertler gewinnen das Halbfinale gegen den Wolfsberger AC dramatisch mit 2:1 und treffen damit am Freitag und Montag in Hin- und Rückspiel auf den SK Rapid. Der Sieger dieser beiden Partien sichert sich das letzte internationale Ticket der Bundesliga-Saison.

Ried von Beginn an besser

Die Hausherren starten engagiert in die Partie und haben mehr vom Spiel. Bereits nach wenigen Minuten sorgt allerdings Andreas Leitner für eine Schrecksekunde, als der Ried-Keeper weit aus seinem Tor eilt und einen langen Ball auf Erik Kojzek verpasst. Glück für die Gastgeber, dass auf Abseits entschieden wird.

Ried bleibt die aktivere Mannschaft. Nasrawe (5.) und Mutandwa (7.) vergeben erste Möglichkeiten, ehe Nikki Havenaar nach einer Flanke von Nasrawe per Kopf die bis dahin beste Chance vergibt (17.).

Der WAC lauert auf Umschaltmomente und wird vor allem nach Standards gefährlich. Gleich mehrfach sorgt Dejan Zukic mit scharfen Eckbällen und Pässen für Chaos im Rieder Strafraum. Kurz vor der Pause hat Kojzek nach einem Konter die große Möglichkeit auf die Führung, bringt den Ball nach einer unsauberen Annahme aber nicht einmal aufs Tor (45+1.).

Ried drückt, Sulzner antwortet

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Ried das etwas bessere Team. Mutandwa zwingt Nikolas Polster mit einem starken Abschluss zu einer Glanzparade (64.), wenig später wirft sich Nicolas Wimmer in höchster Not in einen Schuss von Ante Bajic und verhindert das mögliche 0:1 mit einer starken Grätsche (66.).

Die verdiente Führung fällt schließlich in der 80. Minute: Nach einer starken Kombination auf der linken Seite flankt Steurer butterweich in die Mitte, wo Kingstone Mutandwa goldrichtig steht und per Kopf zum 1:0 einköpft. Für den Angreifer ist es bereits der 15. Saisontreffer – damit stellt er den Vereinsrekord von Rene Gartler ein.

Doch der WAC schlägt zurück. Nach einem Doppelpass zwischen Zukic und Donis Avdijaj zieht Marco Sulzner von der Strafraumkante herrlich ins lange Eck ab und gleicht aus (87.).

Lucky Punch in der Nachspielzeit

Alles deutet bereits auf eine Verlängerung hin, ehe die Rieder Arena in der Nachspielzeit explodiert: Ein hoher Befreiungsschlag von Bajic landet bei Mutandwa, der auf Höhe der Mittellinie startet. Weil Piesinger das Abseits aufhebt, läuft der Stürmer alleine auf Polster zu und lupft den Ball eiskalt zum 2:1-Endstand ins Netz (90+3.).

Damit beendet die SV Ried die beeindruckende Siegesserie des WAC und wahrt den Traum von Europa. Bereits am Freitag empfangen die Innviertler nun den SK Rapid zum ersten Finalduell um das letzte Europacup-Ticket.