Wieso ein 15-jähriger Brasilianer künftig für Österreich spielt

Mit Paul Wanner und Carney Chukwuemeka entschieden sich zuletzt zwei Riesentalente für Österreich und damit gegen die Top-Nationen Deutschland und England.

Mit Cauã Rirsch da Costa hat der ÖFB nun einen gebürtigen Brasilianer für sein aktuelles U16-Nationalteam gewonnen. Möglich gemacht wurde die Einberufung aufgrund österreichischer Urgroßeltern.

Der 15-jährige Linksverteidiger stammt aus dem Hinterland von Sao Paolo und spielt sowohl in der U17 als auch bereits in der U20 eines dort angesiedelten Vereins namens Esporte Clube Meia Noite - zu Deutsch: Sportklub Mitternacht.

Hatte Rangnick seine Finger im Spiel?

Der Vizepräsident des mitternächtlichen Vereins, Juliano Leonel, hat im Vorjahr Thiago Scuro, aktuell Sportdirektor bei der AS Monaco, kontaktiert und ihm von Rirsch da Costa erzählt.

Scuro wiederum arbeitete jahrelang bei Red Bull Bragantino und kennt deshalb Ralf Rangnick. Laut dem "Kicker" soll er dem ÖFB-Teamchef Videos und Unterlagen zu Rirsch da Costa zukommen gelassen haben. Rangnick soll daraufhin U16-Coach Hermann Stadler eine Nominierung empfohlen haben.

Von Seiten des ÖFB heißt es gegenüber LAOLA1 dazu: "Die Beobachtung des Spielers erfolgte über die bestehenden Scouting-Strukturen des ÖFB. In den weiteren Prozess waren besonders Sebastian Prödl als Leiter der Nachwuchs-Nationalteams und U21-Teamchef Peter Perchtold eingebunden."

Rirsch da Costas Ankündigung, für Österreich aufzulaufen, sorgte in Brasilien für Schlagzeilen (Text wird unterhalb fortgesetzt):