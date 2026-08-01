Machtdemonstration - Vienna schießt Sturm II ab

Der First Vienna FC 1894 feiert am 1. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga einen sensationellen 4:0-Kantersieg gegen die Zweitvertretung des SK Sturm Graz.

Nach einer dominanten Vorstellung mit Toren von Bernhard Zimmermann Mitte der ersten Halbzeit und Maximilian Fillafer vor dem Pausenpfiff krönen stark aufspielende Einwechselspieler den verdienten Heimerfolg.

Vor heimischer Kulisse im Stadion Hohe Warte übernimmt die Heimmannschaft von der ersten Sekunde an das Kommando. Mit erdrückenden 65 Prozent Ballbesitz schnüren die Wiener die Gäste aus der Steiermark phasenweise tief in deren eigener Hälfte ein.

Alle Spiele LIVE: Sichere dir jetzt dein LigaZwa-Abo 2026/27 >>>

Der offensive Dauerdruck macht sich schließlich bezahlt: Zimmermann bricht den Bann und bringt die Hausherren hochverdient in Führung. Sturm Graz II findet überhaupt keinen Zugriff auf die Partie und rennt meist nur hinterher.

Noch vor dem Pausenpfiff schlägt die Vienna eiskalt ein zweites Mal zu, als Fillafer die Gunst der Stunde nutzt und auf 2:0 erhöht – ein Wirkungstreffer, von dem sich Wurms Truppe in der Folge nicht mehr erholt.

Dominante Döblinger feiern Schützenfest

Wer nach dem Seitenwechsel auf ein Aufbäumen der Grazer hofft, wird bitter enttäuscht. Die Gäste bringen über die gesamte Spielzeit gerade einmal einen einzigen Schuss auf das Tor von Vienna-Keeper Bernhard Unger.

Mitspielen und gewinnen: Das LAOLA1-Tippspiel zur ADMIRAL 2. Liga 2026/27 >>>

Die absolute Schlüsselszene der zweiten Hälfte ereignet sich rund um den zweiten Trinkpausen-Block. Vienna-Trainer Patrick Enengl beweist ein absolutes Goldhändchen und bringt mit Youssouf Soukouna, Christoph Monschein und Marlon Louis Winter gleich drei neue Offensivkräfte.

Das Resultat ist pure Dominanz: Nur drei Minuten nach seiner Einwechslung verwertet der Joker Winter eine traumhafte Vorarbeit von Florian Prohart zum 3:0. In der Schlussphase krönt Monschein den Nachmittag mit dem 4:0-Endstand, mustergültig aufgelegt vom dritten Einwechselspieler im Bunde, Soukouna.