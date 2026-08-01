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Highlights: FAC besiegt SKN St. Pölten nach frühem TorFußball - ADMIRAL 2. Liga
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FAC WIEN - SKN St. PöltenFußball - ADMIRAL 2. Liga
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Highlights: Gnadenlose Lieferinger schießen Kapfenberg abFußball - ADMIRAL 2. Liga
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Highlights: Traumtor inklusive! Wacker fertigt Bregenz abFußball - ADMIRAL 2. Liga
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Highlights: Traumtor rettet Amstetten Punkt in VoitsbergFußball - ADMIRAL 2. Liga
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Highlights: Admira verpatzt Saisonstart gegen Rapid IIFußball - ADMIRAL 2. Liga
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Highlights: Ronivaldo und Ex-Austrianer bescheren Blau-Weiß Auftakt nach MaßFußball - ADMIRAL 2. Liga
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ASK Voitsberg - SKU AmstettenFußball - ADMIRAL 2. Liga
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Wacker Innsbruck - Schwarz-Weiss BregenzFußball - ADMIRAL 2. Liga
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KSV 1919 - FC LieferingFußball - ADMIRAL 2. Liga
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NEWS
2. Liga im LIVE-Stream: First Vienna - SK Sturm Graz II
Am Samstag empfängt die Vienna die Zweitvertretung des SK Sturm Graz zum Saisonauftakt der 2. Liga. Im LIVE-Stream:
Aufstiegsaspirant First Vienna empfängt zum Saisonauftakt der ADMIRAL 2. Liga den SK Sturm Graz II.
Die Junggrazer gastieren am Samstagabend in Wien-Döbling (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).
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Während es für die Zweitvertretung des österreichischen Vizemeisters das erste Pflichtspiel der Saison ist, hat die Vienna mit dem 2:1-Cuperfolg über Mattersburg bereits das erste Bewerbsspiel absolviert.
Mitspielen und gewinnen: Das LAOLA1-Tippspiel zur ADMIRAL 2. Liga 2026/27 >>>