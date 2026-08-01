Aufstiegsaspirant First Vienna empfängt zum Saisonauftakt der ADMIRAL 2. Liga den SK Sturm Graz II.

Die Junggrazer gastieren am Samstagabend in Wien-Döbling (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

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Während es für die Zweitvertretung des österreichischen Vizemeisters das erste Pflichtspiel der Saison ist, hat die Vienna mit dem 2:1-Cuperfolg über Mattersburg bereits das erste Bewerbsspiel absolviert.

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2. Liga im LIVE-Stream: First Vienna - SK Sturm Graz II