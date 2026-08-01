Wacker-Profi Joppich: "Das wird schwierig, das zu toppen"

"Nachdem ich nicht so viele Tore schieße und es schon außergewöhnlich war, muss ich auf jeden Fall sagen, ja", das sagt Alexander Joppich, auf die Frage, ob sein Tor gegen Schwarz-Weiß Bregenz das Schönste seiner Karriere war.

Der Tiroler erzielte beim 5:0-Sieg gegen die Vorarlberger in der ersten Runde der ADMIRAL 2. Liga das zwischenzeitliche 4:0.

Der Treffer war dabei ähnlich dem Tor von Benjamin Pavard bei der WM 2018 gegen Argentinien. Der Ball springt außerhalb des Strafraums zurück zu Joppich, der mit seinem ersten Kontakt volley abschließt und die Kugel segelt perfekt ins Kreuzeck.

"Ein alter Haudegen"

Dass das Tor das Schönste seiner Karriere war, ist dabei nicht verwunderlich. Denn laut transfermarkt.at erzielte der 31-Jährige erst sechs Profitore.

Als Rechtsverteidiger ist er meist eher defensiv gefordert. Aber für Wacker ist er extrem wichtig. So freut sich Wacker-Trainer Sebastian Siller ganz besonders für seinen Routinier.

"Joppi ist ein alter Haudegen, ein Tiroler pur und in gewisser Weise unser verlängerter Arm. Er hat ganz viel mitgetragen die letzten Jahre und es freut mich einfach extrem, dass er sich heute belohnt hat", meint Siller.

Die zweite Rückkehr

Joppich spielte bereits in der Jugend für Wacker. Danach ging es weiter zu Augsburg, Liefering und Austria Lustenau, ehe er 2018 erstmals wieder in die Tiroler Landeshauptstadt zurückkehrte.

Nach dem Profi-Aus 2022 verließ er Innsbruck erneut, ehe es zwei Jahre später zu einer erneuten Rückkehr kam. In der vierten Liga schloss er sich erneut den Schwarz-Grünen an und führte sie zurück ins Profi-Geschäft.

Jetzt ist der Wacker wieder zurück im Profifußball und Joppich ist mittendrin: "Es war einfach ein magischer Abend. Das wird schwierig, das zu toppen.

Die Highlights der Partie im VIDEO: