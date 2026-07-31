Die Erfolgsserie des FAC gegen den "Lieblingsgegner", den SKN St. Pölten, bleibt aufrecht!

In der ersten Runde der ADMIRAL 2. Liga besiegten die Wiener den Vizemeister 1:0 (zum Spielbericht >>>).

Für Mario Sonnleitner war es das Ligadebüt. Er zeigt sich nach dem IMMOunited Spiel der 1. Runde sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis.

FAC in Hälfte eins: "Haben zu viel zugelassen"

Bereits in Minute acht erzielte Piskule das Goldtor. Dennoch gibt es in den ersten 45 Minuten Verbesserungspotential. "In der ersten Halbzeit haben wir noch keinen richtigen Zugriff gehabt, da haben wir zu viele Chancen zugelassen", erklärt der Ex-Rapid-Profi im ORF-Interview.

Der Trainer der St. Pöltner, Cem Sekerlioglu, bemängelt hingegen die Chancenverwertung seines Teams. "Wir haben uns sehr viele Möglichkeiten erspielt, aber leider keinen Ertrag davon mitgenommen. Wir bekommen nach einer Umschaltsituation ein billiges Tor", er ergänzt: "Wir müssen einfach den Ausgleich machen oder sogar in Führung gehen."

Wenig Möglichkeiten nach der Pause

In der zweiten Halbzeit waren Großchancen eine Seltenheit. Der FAC hätte sich laut dem Gegner nur noch auf das Verteidigen konzentriert und man selbst wäre nicht mehr so griffig gewesen wie in den ersten 45 Minuten. Dennoch sei es ein ordentliches Spiel gewesen.

Sonnleitner lobt hingegen das Defensivverhalten seines Teams nach der Pause: "Wir hätten ein bis zwei Kontersituationen besser fertig spielen müssen, dann wäre es ein bisschen leichter geworden. Aber man muss sagen: Kompliment an den SKN, sie sind spielerisch extrem stark und gegen sie braucht es eine gute Abwehrleistung."

SKN fordert Elfmeter

Schlussendlich ärgert sich der Verlierer über einen Vorfall. In der 53. Minute forderten die Gäste einen Elfmeter nach einem möglichen Handspiel. "Ich glaube, ein klarer Handelfmeter, der nicht gegeben wurde. Am Ende des Tages bitter", analysiert der Trainer.

Somit muss der Vizemeister den ersten Rückschlag in der neuen Saison hinnehmen und holt wie so oft keine Punkte in Wien. "Wir haben eine gute Truppe, aber wie man sieht und wie wir wissen, ist es am FAC-Platz nicht so einfach", heißt es.

Beim erfolgreichen FAC will man hingegen "die Kirchen im Dorf lassen." Man müsse seine Aufgaben erledigen und hätte doch noch einige Themen, die man verbessern wolle, erklärt Sonnleitner abschließend.