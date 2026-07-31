Wacker-Trainer Siller nach perfektem Start: "Wie ein Traum"

Der FC Wacker Innsbruck ist zurück im Profifußball - und wie!

Vor über 4.000 Zuschauern feiern die Tiroler einen klaren 5:0-Sieg über Schwarz-Weiß Bregenz (Spielbericht >>>). Damit setzen sie ein klares Ausrufezeichen zum Start der neuen Saison in der ADMIRAL 2. Liga.

Wacker-Coach Sebastian Siller findet nach dem Spiel selbst kaum Worte: "Es ist in gewisser Weise surreal und wie ein Traum. Im Moment ist es eine coole Geschichte."

Standard wir zum Dosenöffner

Dabei tun sich die Innsbrucker anfangs schwer. Bregenz übernimmt zu Beginn die Kontrolle und erarbeitet sich immer wieder Chancen, doch nach einem Freistoß gelingt den Tirolern ziemlich aus dem Nichts die Führung durch Florian Kopp.

"Anfangs haben wir uns extrem schwer getan. Man muss sagen, Bregenz ist eine gute Mannschaft. Die haben uns die ersten 20 Minuten schon extrem gefordert und dann ist es einfach die Standardsituation, die ein Dosenöffner war. Danach haben wir fast jede unserer Möglichkeiten verwertet", meint Siller.

18-jähriger Tiroler ist Man of the Match

Mit dem Dosenöffner tun sich die Schwarz-Grünen leichter. Der erst 18-jährige Christopher Weinzierl erhöht nach einer schönen Kombiantion zum 2:0. Dank seiner starken Leistung wird der Tiroler auch zum Man of the Match gewählt.

Nach dem Spiel kann der Youngster seine Emotionen selbst kaum in Worte fassen: "Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist einfach ein mega Gefühl."

Dennoch will Siller den Teenager am Boden halten: "Er hat jetzt ein Spiel gemacht und ein Tor geschossen. Nicht mehr und nicht weniger. Es freut mich extrem für ihn. Trotzdem ist er am Anfang seiner Entwicklung und er muss jetzt weiter hart arbeiten."

"Einfach souverän zu Ende gespielt"

Nach dem 2:0 lief bei den Innsbruckern endgültig alles perfekt zusammen. Noch in der ersten Hälfte erhöhen die Innsbrucker durch Mouhamed Sy und Alexander Joppich.

Damit sorgen sie bereits vor der Pause für die Vorentscheidung. Dennoch hatte Siller auch mahnende Worte für seine Mannschaft.

"In der Halbzeit haben wir Sachen angesprochen, die wir in der ersten Hälfte nicht so gut gemacht haben. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann einfach souverän zu Ende gespielt", zeigt sich Siller sehr zufrieden.

Nächster Härtetest wartet

Der Start ist für den Tiroler Traditionsverein nun gelungen. Nach dem ersten Spieltag grüßen sie von der Tabellenspitze, doch in der kommenden Woche wartet der nächste Härtetest. Dann geht es auswärts gegen Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz.

"Es wird definitiv die nächste schwierige Aufgabe für uns werden. In dieser Liga gibt es einfach keine leichten Gegner. Nächste Woche in Linz wird es sicher nochmal extrem fordernd für uns", warnt Siller.