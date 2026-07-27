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Meister? Die LigaZwa-Trainer verraten ihre Favoriten

Wer holt sich am Ende der Saison 2026/27 den Meistertitel und den Aufstieg in die Bundesliga?

Meister? Die LigaZwa-Trainer verraten ihre Favoriten Foto: © KI
Textquelle: © LAOLA1
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Startschuss zur neuen LigaZwa-Saison!

In 30 Runden kämpfen 16 Vereine um den Meistertitel und den Aufstieg in die Bundesliga. Doch wer tritt die Nachfolge von Austria Lustenau an und stemmt am Ende der Saison den Meisterteller?

LAOLA1 hat alle Trainer der ADMIRAL 2. Liga nach ihrem Meisterfavoriten gefragt. Einen klaren Favoriten gibt es dabei nicht – vielmehr kristallisiert sich ein Spitzenduo heraus. Dahinter darf sich auch der SKN St. Pölten berechtigte Hoffnungen auf den Titel machen.

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Was glaubst du? Wer wird Meister der ADMIRAL 2. Liga?

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