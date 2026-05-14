Alle Spiele im LIVE-Stream: Die letzte Runde der 2. Liga

Hochspannung pur am letzten Spieltag der Saison 2025/26 der ADMIRAL 2. Liga!

Austria Lustenau und der SKN St. Pölten kämpfen im Fernduell um den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Bundesliga.

Traditionell finden alle Spiele der letzten Runde zeitgleich statt. Los geht es um 17:00 Uhr. Bei LAOLA1 könnt ihr alle Partien im LIVE-Stream verfolgen.

Alle Spiele im LIVE-Stream:

Die Lustenauer sind bei einem eigenen Sieg sicher Meister. Im Parallelspiel müsste der SKN gewinnen und gleichzeitig auf zumindest ein Unentschieden von Lustenau hoffen, um noch vorbeiziehen zu können.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>