2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - SW Bregenz

Der First Vienna FC trifft zum Abschluss der Saison der ADMIRAL 2. Liga daheim auf SW Bregenz (ab 17:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Vienna ist mit 37 Punkten Achter und im Tabellenmittelfeld einzementiert. Für den eigentlichen Titelaspiranten geht eine eher enttäuschende Saison zu Ende. Die Inkonstanz war am Ende zu groß.

Zuletzt mussten sich die Wiener dem SK Rapid II mit 0:1 geschlagen geben.

Bregenz liegt auf Platz 15 der Tabelle, dürfte aber dennoch die Klasse halten, da es aus der Regionalliga Ost wohl keinen Aufsteiger geben wird.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

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