Young Violets Wien Young Violets Wien FAK Kapfenberger SV Kapfenberger SV KSV
Heute 17:00 Uhr
1 1.77
X 3.70
2 4.00
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - SV Kapfenberg

Die Jung-Austrianer treffen in der letzten Runde der ADMIRAL 2. Liga auf die SV Kapfenberg. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die SV Kapfenberg gastiert in der letzten Runde der ADMIRAL 2. Liga bei den Young Violets (ab 17:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Jung-Austrianer halten bei 39 Punkten und Rang sieben und können mit der Saison zufrieden sein.

Zuletzt remisierten die Wiener 2:2 bei SW Bregenz.

Anders die Kapfenberger, die mit 25 Zählern nur auf Rang 13 liegen, aber letztlich doch sicher die Klasse halten.

Die Falken verloren zuletzt 0:3 daheim gegen den SKN St. Pölten und kassierten die dritte Niederlage in Serie. Nun möchten die Steirer einen versöhnlichen Saisonabschluss feiern.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

Mehr zum Thema

2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - SW Bregenz

2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - SW Bregenz

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Klagenfurt - FC Liefering

2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Klagenfurt - FC Liefering

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: Sturm Graz II - SK Rapid II

2. Liga heute im LIVE-Stream: Sturm Graz II - SK Rapid II

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: Admira Wacker - FAC Wien

2. Liga heute im LIVE-Stream: Admira Wacker - FAC Wien

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: SKN St. Pölten - FC Hertha Wels

2. Liga heute im LIVE-Stream: SKN St. Pölten - FC Hertha Wels

2. Liga
Nicht nur Hosiner: Sechs weitere Abgänge bei Young Violets

Nicht nur Hosiner: Sechs weitere Abgänge bei Young Violets

2. Liga
3
2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Lustenau - SKU Amstetten

2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Lustenau - SKU Amstetten

2. Liga
1

Kommentare

2. Liga Young Violets Austria Wien KSV Kapfenberg Fussball