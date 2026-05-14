2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - SV Kapfenberg

Die SV Kapfenberg gastiert in der letzten Runde der ADMIRAL 2. Liga bei den Young Violets (ab 17:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Jung-Austrianer halten bei 39 Punkten und Rang sieben und können mit der Saison zufrieden sein.

Zuletzt remisierten die Wiener 2:2 bei SW Bregenz.

Anders die Kapfenberger, die mit 25 Zählern nur auf Rang 13 liegen, aber letztlich doch sicher die Klasse halten.

Die Falken verloren zuletzt 0:3 daheim gegen den SKN St. Pölten und kassierten die dritte Niederlage in Serie. Nun möchten die Steirer einen versöhnlichen Saisonabschluss feiern.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

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