Heute 17:00 Uhr
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2. Liga heute im LIVE-Stream: Sturm Graz II - SK Rapid II
Zum Abschluss der Saison kommt es zum Zweitvertretungs-Duell zwischen Sturm und Rapid. LIVE-Stream:
Der SK Sturm Graz II trifft in Runde 30 der ADMIRAL 2. Liga auf Rapid II (ab 17:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die Jung-Grazer sind in der Tabelle zwar lediglich auf Platz 14 zu finden, mit dem Abstieg haben sie aufgrund des Fix-Abstiegs von Austria Klagenfurt aber nichts zu tun.
Die Jung-Rapidler performten in dieser Saison ein wenig besser als die Grazer und liegen derzeit auf Rang zwölf, acht Punkte vor Sturm II.
In der abgelaufenen Runde konnten die Hütteldorfer einen 1:0-Heimsieg gegen die Vienna feiern.
Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>