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2. Liga heute im LIVE-Stream: Sturm Graz II - SK Rapid II

Zum Abschluss der Saison kommt es zum Zweitvertretungs-Duell zwischen Sturm und Rapid. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Sturm Graz II trifft in Runde 30 der ADMIRAL 2. Liga auf Rapid II (ab 17:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Jung-Grazer sind in der Tabelle zwar lediglich auf Platz 14 zu finden, mit dem Abstieg haben sie aufgrund des Fix-Abstiegs von Austria Klagenfurt aber nichts zu tun.

Die Jung-Rapidler performten in dieser Saison ein wenig besser als die Grazer und liegen derzeit auf Rang zwölf, acht Punkte vor Sturm II.

In der abgelaufenen Runde konnten die Hütteldorfer einen 1:0-Heimsieg gegen die Vienna feiern.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

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