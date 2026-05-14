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2. Liga heute im LIVE-Stream: SKN St. Pölten - FC Hertha Wels

Die Wölfe müssen gewinnen, um die Titelträume am Leben zu halten. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Der zum Siegen verdammte SKN St. Pölten empfängt in der letzten Runde der ADMIRAL 2. Liga den FC Hertha Wels (ab 17:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Hochspannung in der NV Arena: Der SKN muss gewinnen, um die Titelchance noch zu wahren. Währenddessen darf Spitzenreiter Lustenau im Parallelspiel nicht siegen, dass St. Pölten noch vorbeiziehen kann.

Mit 50 Punkten haben die Wölfe einen weniger als die Vorarlberger. Auch das direkte Duell bei Punktgleichheit geht an die Lustenauer.

Der SKN siegte zuletzt bei der KSV mit 3:0. So auch die Welser, die Sturm II mit 2:0 besiegten.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

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