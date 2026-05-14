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2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Klagenfurt - FC Liefering

In der letzten Runde dieser Saison trifft Austria Klagenfurt daheim auf die Jungbullen. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Abschiedstour für die Klagenfurter, die in der letzten Runde der ADMIRAL 2. Liga daheim auf den FC Liefering treffen (ab 17:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Kärntner steigen freiwillig ab und absolvieren nun ihre vorerst letzte Partie im Profibereich.

Rein sportlich hätten die Klagenfurter die Klasse sicher gehalten. Mit Rang elf und 30 Zählern liegen die Austrianer am Ende des Tabellenmittelfelds. Zuletzt verloren die Klagenfurter 0:3 bei Amstetten.

Die Jungbullen sind Sechster und halten bei 44 Punkten. Damit werden die Lieferinger grundsätzlich zufrieden sein. In der letzten Runde siegte man 3:0 daheim gegen die Admira.

Jetzt geht es für beide um einen positiven Abschluss.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

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