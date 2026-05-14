2. Liga heute im LIVE-Stream: Admira Wacker - FAC Wien

Die Admira Wacker und der FAC duellieren sich am letzten Spieltag der ADMIRAL 2. Liga (ab 17:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Südstädter waren lange Zeit im Aufstiegsrennen dabei, doch die inkonstanten Leistungen kosteten den Niederösterreichern den Titel.

Mit 45 Punkten ist die Admira nur mehr Vierter und wird auch nächstes Jahr in LigaZwa spielen.

Drei Punkte davor weilt der FAC, der ebenso nicht mehr Meister werden kann, dennoch eine absolute Top-Saison spielt. Mit 48 Zählern sind die Wiener drei hinter Tabellenführer Lustenau, doch verloren die Floridsdorfer das direkte Duell mit den Vorarlbergern.

Zuletzt siegte der FAC 5:0 bei den Young Violets.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

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