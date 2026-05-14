Young Violets verlieren bei Hosiner-Abschiedsspiel gegen KSV

In der 30. und letzten Runde der ADMIRAL 2. Liga verabschiedet sich Stürmer Philipp Hosiner vom Profifußball.

Der Stürmer trifft beim Heimspiel der Young Violets gegen Kapfenberg zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, am Ende jubeln die Steirer über einen knappen 2:1-Sieg.

Die Gäste gehen in der Anfangsphase mit 1:0 in Führung. Rostas befördert den Ball nach einer flachen Hereingabe über die Linie (9.).

Nur wenige Minuten später gleichen die Young Violets aus. Die Kapfenberger patzen beim Herausspielen, Deshishku bedient Hosiner, der zum 1:1 trifft (13.).

In der Folge haben die "Falken" die klareren Torchancen. Krasniqi (22.) und Dilek (29.) finden aber jeweils ihren Meister in Young-Violets-Keeper Jusic.

Kein Happy End für Hosiner

Auch die zweite Halbzeit startet mit einem frühen KSV-Tor. Jusic kann eine abgefälschte Flanke nicht über sein Tor lenken, der Ball springt zurück ins Feld und kommt zu N'Zi, der überlegt zum 2:1 einschiebt (46.).

In Minute 65 schrammen die Young Violets nur knapp am Ausgleich und an einem Traumtor vorbei. Mörth nimmt sich den Ball im Strafraum mit der Brust herunter und schließt per Fallrückzieher ab. Die Kugel landet nur am Lattenkreuz (65.).

In der Schlussphase drücken die Wiener auf den Ausgleich, sind dabei aber nur mehr zu zehnt, da sich der eingewechselte Nisandzic bei einem Zweikampf zu einer Tätlichkeit hinreißen lässt und mit Rot vom Platz fliegt (74.).

Hosiner hat kurz vor Schluss noch die Chance auf den Ausgleich, sein Schuss wird jedoch abgeblockt (85.). Der 36-Jährige verlässt in der Nachspielzeit unter Applaus der Heimfans das Feld.

Am Ende bleibt es beim 2:1-Sieg der Steirer, die nach drei Niederlagen in Folge wieder gewinnen und die Saison auf Platz 13 abschließen. Die Young Violets beenden die Spielzeit auf Rang acht.