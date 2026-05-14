Admira feiert versöhnlichen Saisonabschluss gegen FAC

Die Admira kann sich am 30. Spieltag in der ADMIRAL 2. Liga mit 1:0 gegen den FAC durchsetzen.

Der Ball landet bereits in Minute vier zum ersten Mal im Tor der Floridsdorfer. Schmidt kommt nach einem Freistoß zum Kopfball, er steht jedoch im Abseits, der Treffer zählt somit nicht.

Die nächste Chance haben die Gäste. Neumann verfehlt das Tor nach einem ruhenden Ball nur knapp (12.). Nahezu im Gegenzug bewahrt Kirchmayr sein Team vor dem Rückstand, Schmidt schließt nach einer schönen Kombination zu zentral ab.

Auch Forst kann in der 17. Minute nach einem langen Ball nicht einnetzen, er trifft den Ball nicht richtig und verzieht. Ebenso scheitert Gabbichler aus der Distanz an Steinbauer (23.).

FAC kann viel Ballbesitz nicht nutzen

Der FAC hat in der ersten Spielhälfte deutlich mehr Ballbesitz, findet jedoch noch nicht den letzten Pass, die Admira ist im Gegensatz dazu bisher noch nicht effektiv genug.

Nach der Pause geht es chancenreich weiter. Flavio taucht alleine vor dem Tor der Admira auf, er zielt aufs lange Eck, Steinbauer ist jedoch zur Stelle. Auch Bitsche geht es kurz darauf (60.) ähnlich.

Schwarz erlöst Admira

In der 68. Minute zappelt der Ball zum ersten Mal im Tor. Der FAC vergisst auf Schwarz, der zum 1:0 trifft. Nach dem Tor bleiben weitere große Möglichkeiten großteils aus, damit endet das Spiel mit einem knappen Erfolg für die Admira.

Mit dem Sieg beendet die Admira die Saison auf Rang drei, punktgleich mit dem Vierten FAC. Das Heimteam hat mit 50 Toren so oft wie kein anderes Team in der Liga getroffen.