Sturm Graz II Sturm Graz II STU SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II RAP
Endstand
1:2
0:1 , 1:1
  • Senad Mustafic
  • Erik Stehrer
  • Oliver Strunz
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Siegtor erst nach Platzverweis: Rapid II gewinnt bei Sturm II

Im Duell der Amateurmannschaften setzen sich die Hütteldorfer knapp durch.

Siegtor erst nach Platzverweis: Rapid II gewinnt bei Sturm II Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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SK Sturm II verliert am 30. und letzten Spieltag der ADMIRAL 2. Liga mit 1:2 gegen SK Rapid II.

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Die Jung-"Blackies" starten besser in die Partie, vergeben aber einige Chancen und so die Führung. Das bestrafen die Hütteldorfer nach 26 Minuten: Ekereokosu bedient Stehrer, woraufhin der Linksverteidiger cool einschiebt.

In weiterer Folge verpasst Rapid II eine Chance auf das 2:0, womit es mit 1:0 in die Pause geht.

Sturm II kommt relativ schnell nach Wiederbeginn zum Ausgleich: Badarneh verschuldet einen Elfmeter, den Mustafic (58.) verwandelt.

Platzverweis nach einer Stunde

Die letzten 30 Minuten müssen die Gastgeber mit einem Mann weniger bestreiten. Grgic sieht in der 63. Minute Gelb-Rot. Rapid II nutzt das zehn Minuten später aus: Strunz markiert das 2:1 mit einem starken Volley aus der Drehung (73.).

Und dabei bleibt es auch, womit Rapid II diese Saison auf Rang elf abschließt. Sturm II landet auf Rang 14.

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