Bregenz kann auch gegen First Vienna nicht punkten

Die Vienna setzt sich am 30. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga im eigenen Stadion mit 2:0 gegen Bregenz durch.

Die Hausherren starten aktiv in die Partie und können sich dem Tor annähern, der letzte Pass kommt jedoch vorerst nicht an - bis in Minute elf. Zimmermann taucht nach einer Flanke gefährlich vor dem Tor der Gäste auf, er stößt jedoch mit dem Bregenzer Schlussmann zusammen, es gibt Freistoß für die Schwarz-Weißen.

Vienna geht nach schöner Einzelaktion in Führung

In der 19. Minute setzt sich der Kapitän der Wiener sehenswert gegen zwei Gegenspieler durch und legt auf Zimmermann ab, der nur noch zum 1:0 einnetzen muss.

Die nächste Chance hat Odagaki kurz darauf (26.) aus der Distanz, Gschossmann verhindert einen höheren Rückstand. Auch Luxbacher kann eine flache Hereingabe wenig später nicht im Tor unterbringen.

Besser macht es die Vienna in Minute 40. Nach einer Ecke versuchen die Bregenzer den Ball auf der Linie noch zu klären, das gelingt jedoch zu spät, somit dreht Pistrol zum Jubeln ab.

Damit geht es mit 2:0 in die Pause. Trotz einer ausgeglichenen Ballbesitzstatistik ist die Vienna öfter gefährlicher vor dem Tor geworden und hat die Chancen genutzt.

Bregenz kommt besser aus der Pause

Besser aus der Pause kommen jedoch die Gäste. Stefanon bringt eine Flanke ins Zentrum, diese kann nur knapp nicht verwertet werden. Selbiges passiert in Minute 60.

Der eingewechselte Edelhofer probiert es 20 Minuten vor dem Ende aus der Distanz, sein Abschluss verfehlt das Tor um wenige Zentimeter.

Somit endet das Spiel in Wien 2:0 für die Hausherren. In der Tabelle liegt die Vienna nach dem letzten Spieltag auf Rang sieben, für Bregenz ist der letzte Tabellenrang bereits vor dem Duell sicher gewesen. Sie dürfen aber dennoch die Klasse halten, sollte Oberwart zumindest nicht Zweiter in der Regionalliga Ost werden.