Verhounig-Hattrick! Liefering mit Last-Minute-Sieg in Klagenfurt

Der FC Liefering schließt die Saison 2025/26 in der ADMIRAL Bundesliga mit einem 3:2-Auswärtssieg bei Fixabsteiger SK Austria Klagenfurt ab.

Verhounig krönt sich mit einem Last-Minute-Treffer, mit dem er zugleich seinen Hattrick fixiert, zum Matchwinner. Damit sind die Jungbullen die beste Frühjahrsmannschaft der Liga.

Liefering-Stürmer Verhounig ist schon der Mann der ersten Hälfte. In der Anfangsphase zwingt er Klagenfurt-Keeper Kanuric mit einem schön gesetzten Kopfball zu einer Parade (7.). Bei der darauffolgenden Ecke entwischt der gebürtige Klagenfurter seinem Gegenspieler und schiebt zur 1:0-Führung ein (7.).

In der 20. Minute erhöht Verhounig auf 2:0, sein Treffer wird jedoch wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Drei Minuten später trifft der Angreifer aus spitzem Winkel nur den Pfosten (23.). Die nächste gute Chance gehört Lieferings Palacios, dessen Schuss aus der Drehung knapp rechts vorbeigeht (29.).

Die Klagenfurter kommen noch vor der Pause über einen Standard zum Ausgleich. Nach einer Ecke landet der Ball dank einer misslungenen Liefering-Klärungsaktion bei Delic, der zum 1:1 trifft (36.).

Entscheidung in der Nachspielzeit

Zu Beginn der zweiten Hälfte schnürt Verhounig nach einer Freund-Außenristflanke seinen Doppelpack (47.). Nach rund einer Stunde steht es 2:2: Die Kärntner kombinieren sich bei mittlerweile strömendem Regen ins letzte Drittel, verpassen zunächst aber den Abschluss. Okada behält jedoch die Übersicht und sieht in der Mitte Marinsek, der ausgleicht (58.).

In der Schlussphase drücken die Gäste auf den Siegtreffer und dürfen schlussendlich jubeln. Verhounig drückt den Ball in der zweiten Minuten der Nachspielzeit über die Linie (90.+2).

Liefering schließt die Saison damit auf Platz fünf ab, die Klagenfurter landen auf Rang zwölf, müssen wegen ihrer Insolvenz aber absteigen.