Hüttengaudi

LigaZwa: Wahl zum Tor des Monats April

Die ADMIRAL Hüttengaudi sucht das Tor des Monats April! Wer hat den schönsten Treffer erzielt? Vote jetzt für deinen Favoriten.

Textquelle: © LAOLA1
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Die ADMIRAL Hüttengaudi - Du hast die Wahl!

Woche für Woche sind in der ADMIRAL 2. Liga sensationelle Tore zu bejubeln. Doch welches Tor war das schönste? ADMIRAL und LAOLA1 bitten zur Wahl zum Tor des Monats April.

Zu den Nominierten zählen die Hüttengaudi-Gewinner der Runden 23 bis 27: Florian Rieder, Marinko Sorda, Paul Lipczinski (alle Austria Salzburg), Marek Svec (Hertha Wels) und Almir Oda (Austria Klagenfurt).

Vote bis Freitag (8. Mai, 9 Uhr) für deinen Favoriten:

Diese Tore stehen zur Auswahl:

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