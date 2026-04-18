2. Liga heute im LIVE-Stream: Sturm Graz II - Austria Klagenfurt

Am 26. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga trifft der SK Sturm II am Samstag auf Austria Klagenfurt (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Jung-Blackies sind derzeit 14. in der Tabelle. Die Klagenfurter liegen derzeit drei Punkte vor den Grazern.

In der letzten Runde musste sich Sturm II auswärts bei der Vienna mit 1:2 geschlagen geben.

Die bereits sicher abgestiegenen Klagenfurter kämpfen sportlich weiter um jeden Punkt und konnten zuletzt einen 1:0-Heimsieg gegen die SV Kapfenberg einfahren.

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