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2. Liga heute im LIVE-Stream: Sturm Graz II - Austria Klagenfurt

Für die jungen Blackies geht es in der 26. Runde der ADMIRAL 2. Liga um wichtige Punkte. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Am 26. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga trifft der SK Sturm II am Samstag auf Austria Klagenfurt (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Jung-Blackies sind derzeit 14. in der Tabelle. Die Klagenfurter liegen derzeit drei Punkte vor den Grazern.

In der letzten Runde musste sich Sturm II auswärts bei der Vienna mit 1:2 geschlagen geben.

Die bereits sicher abgestiegenen Klagenfurter kämpfen sportlich weiter um jeden Punkt und konnten zuletzt einen 1:0-Heimsieg gegen die SV Kapfenberg einfahren.

LIVE-Stream:

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