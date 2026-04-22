Radlinger-Blackout! Salzburg schlägt die Austria erneut

Der FC Red Bull Salzburg darf weiter vom Meistertitel träumen!

Am 28. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga feiern die Salzburger wie schon am vergangenen Sonntag einen 3:1-Sieg über den FK Austria Wien - diesmal vor heimischer Kulisse.

Die Veilchen fingen sich damals mit teils defensiven Totalausfällen drei vermeidbare Gegentreffer und bleiben erneut ohne Punktgewinn.

Salzburg dominiert früh

Die Taktik der Austria lässt sich früh erkennen: Ein tiefer Defensivblock lauert auf Balleroberungen und schnelles Umschaltspiel. Gut 15 Minuten gelingt das gut, dann präsentiert sich die Verteidigung der Violetten wie so oft in dieser Saison nicht besonders gut.

Die Austria-Defensive mit einer Mischung aus Ungeschick und Fehlern, Vertessen kommt nach einem Krätzig-Pass zum Abschluss. Sahin-Radlinger ist zwar noch dran, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern (16.).

Mit dem Druck der Salzburger haben die Gäste ihre Problemchen, gerade die Defensive ist oft unsortiert oder unaufmerksam. Dieses Muster zieht sich durch. Nach einem Eckball kümmern sich weder die Defensivspieler, noch Keeper Sahin-Radlinger um Schuster, der völlig alleine zum Kopfball kommt und sein erstes Bundesliga-Tor erzielt (22.).

Austria kommt zurück

Etwas aus dem Nichts kommt dann der Anschlusstreffer. Ein langer Ball von Maybach findet Boateng, der Fischer in Szene setzt. Der Austria-Kapitän sieht Ranftl rechts und bedient diesen. Der Rechtsverteidiger vollendet an Schlager vorbei ins lange Eck (35.).

Das unerwartete Gegentor nimmt den Bullen etwas den Wind aus den Segeln, die Probleme der Wiener bleiben aber bis zur Pause ersichtlich.

In der zweiten Hälfte zeichnet sich ein ganz anderes Bild ab, dies ist der Herangehensweise der Gäste geschuldet. Die Austria tritt deutlich aktiver auf und geht mehr ins Risiko, sodass auf beiden Seiten einige gute Chancen entstehen.

So hat Fischer in der 50. Minute nach guter Aktion von Markovic und einer Flanke von Ranftl eine gute Chance auf den Ausgleich, scheitert aber. Danach rettet Radlinger gegen Konate und die Latte gegen Kjaergaard (51.).

Fataler Fehler von Sahin-Radlinger

In der 75. Minute fällt dann die vermeintliche Entscheidung. Kjaergaard bringt den Ball im Tor unter, Schiedsrichter Lechner pfeift aber sofort ab - Vertessen ist in der Entstehung mit der Hand am Ball.

Doch nur Sekunden später - es passt zum Bild der Austria-Defensive. Ein Rückpass auf Sahin-Radlinger, der diesen nicht stoppen kann! Der Ball rollt ins eigene Tor, das Spiel ist damit entschieden (76.). Was für eine bittere Aktion aus Sicht der Wiener.

Die Gastgeber bringen das 3:1 wie schon am Sonntag ins Ziel und schrauben ihr Punktekonto auf 28 Zähler hoch. Man darf in Salzburg also doch noch vom Titel träumen. Bei der Austria herrscht eher Trübsal, rutscht man durch den Sieg der Hartberger auf den sechsten Rang ab.