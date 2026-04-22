Red Bull Salzburg empfängt am Mittwoch in Runde 28 der ADMIRAL Bundesliga in der Meistergruppe die Wiener Austria (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Für Salzburg geht es um den Anschluss an die Tabellenführung, für die Wiener um internationale Startplätze. Die letzte Begegnung vor drei Tagen endete mit einem 3:1-Auswärtssieg für die Bullen. Dies motiviert Salzburgs Trainer Daniel Beichler und sein Team, die als Tabellendritter die Spitze jagen, aktuell drei Punkte hinter Leader Sturm Graz liegen.

Der FK Austria Wien (Rang fünf) benötigt dringend Punkte, um nicht den Anschluss an die Top-4 zu verlieren. Salzburg ist drei Punkte entfernt, Rapid zwei.

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