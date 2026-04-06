2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - SC Austria Lustenau

In Runde 24 kommt es am Ostermontag in der ADMIRAL 2. Liga zum Duell zwischen den Young Violets Austria Wien und dem SC Austria Lustenau (ab 14:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Lustenauer haben in den vergangenen drei Spielen sieben Punkte geholt. Am vergangenen Spieltag trennte man sich mit der Admira mit 1:1.

Das erste Saison-Duell mit den Young Violets entschied Lustenau mit 3:2 für sich.

Für die Violets gab es im vergangenen Spiel ein 1:1 gegen den SKU Amstetten.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

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