Young Violets Wien Young Violets Wien FAK SC Austria Lustenau SC Austria Lustenau ALU
Heute 14:00 Uhr
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2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - SC Austria Lustenau

Der Tabellenführer versucht seine Spitzenposition mit einem Sieg in Wien zu behaupten. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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In Runde 24 kommt es am Ostermontag in der ADMIRAL 2. Liga zum Duell zwischen den Young Violets Austria Wien und dem SC Austria Lustenau (ab 14:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Lustenauer haben in den vergangenen drei Spielen sieben Punkte geholt. Am vergangenen Spieltag trennte man sich mit der Admira mit 1:1.

Das erste Saison-Duell mit den Young Violets entschied Lustenau mit 3:2 für sich.

Für die Violets gab es im vergangenen Spiel ein 1:1 gegen den SKU Amstetten.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

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