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2. Liga heute im LIVE-Stream: FAC - First Vienna FC

Am Ostermontag kommt es am FAC-Platz zum kleinen Wiener Derby. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Der First Vienna FC ist am Ostermontag in Runde 24 der ADMIRAL 2. Liga beim Floridsdorfer AC zu Gast (ab 16:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Bei der Vienna wechselten sich zuletzt Sieg und Niederlage mehrmals miteinander ab. Am vergangenen Spieltag unterlag man der SV Kapfenberg wiederum mit 1:2. Damit ist man aktuell Tabellen-Neunter.

Der FAC liegt indes puntgleich mit Austria Lustenau und St. Pölten an der Tabellenspitze. Am Karfreitag durfte man zuletzt über einen 2:0-Sieg gegen Rapid II jubeln.

Im ersten Saison-Derby siegte der FAC in Döbling mit 2:0.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

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